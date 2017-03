Gilardino alla Juventus? Nel 2013 si era stati a un passo dall’affare. L’attaccante del Pescara, Alberto Gilardino, è tornato a parlare del trasferimento in bianconero sfumato per poco.



Ha rivelato in un’intervista alla Gazzetta dello Sport: “Se c'è stata una sliding door nella mia carriera? Nell’estate del 2013 era tutto fatto per il mio trasferimento alla Juve. Ero felice. Poi Quagliarella rifiutò di andare alla Lazio e così saltò anche il mio arrivo. Ci restai molto male. Quella poteva essere la svolta della mia carriera”.