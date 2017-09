Alberto Gilardino, attaccante senza squadra, corteggiato dal Genoa, è a Montreal e si allena con gli Impact. Questo il suo desiderio dell'ex Empoli e Pescara, riportato da mlssocceritalia.com: "Voglio ringraziare il presidente Saputo per questa opportunità. Mi sento ancora giovane e ho ancora voglia di giocare e segnare tanti gol. Vorrei unirmi ai Montreal Impact e terminare la mia carriera qui e in MLS, sono aperto a qualsiasi soluzione, anche firmare per le partite che rimangono senza opzione per la prossima stagione. Sarà la società a decidere il da farsi. Ho avuto un paio di offerte in passato, ma ero appena tornato dalla Cina e non me la sono sentita di lasciare nuovamente l’Italia e scombussolare la famiglia".