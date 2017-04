Meanwhile in Denmark.

Today's derby between Brøndby & F.C. Copenhagen saw fans throw dead rats at the Copenhagen players pic.twitter.com/nc4kDzJ237 — When Sunday Comes (@WSCsupporters) 17 aprile 2017

"Un angolo per chi ha la visione del calcio di Nick Hornby, per chi vive la partita come un film, per chi reputa Babangida il miglior calciatore della storia. Un piccolo mondo per chi non ha scritto calcio con il pallone tra i piedi, ma con una penna tra le dita, una telecamera sulla spalla o un joystick in mano, per quelli cresciuti a pane, nutella e Holly e Benji . Il calcio visto con gli occhi, e gli occhiali, del Nerd"."Finisco la peperonata e scendo"."Peperonata? Alle 8 del mattino? A mezzogiorno? Topi morti?". E giù risate.affacciato alla finestra del suo condominio milanese, e, incredulo al fianco di, in cortile ad aspettare. E ascoltare. Una delle migliori battute di sempre del trio, rimasta nella memoria di tutti, nonostante il ribrezzo che possa fare anche solo immaginare dei topi morti. Fa meno ridere, invece, quello che è successo in, nel New Firm, il derby tra: i tifosi di casa, a 5 minuti dal termine, hanno lanciato di tutto ad, laterale mancino ospite, che si apprestava a battere un calcio d'angolo. Sono piovuti oggetti nello spicchio di campo. E non solo: sono arrivati anche topi morti.- Ora il Brondby rischia tantissimo, pesanti sanzioni possono colpire Pukki e compagni. Una follia quella degli ultrà svedesi che costerà tanto alla propria squadra del cuore, una follia che supera anche quella del clasico di Spagna del 2002, quando i tifosi del Barcellona accolsero al Camp Nou il traditore Luis Figo, passato al Real Madrid, con una testa di maiale. Meglio pensare alla peperonata di Aldo,@AngeTaglieri88