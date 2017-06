Dal calcio reale a quello virtuale, con la stessa passione. Il mondo degli e-games è in continua espansione anche in Italia e Calciomercato.com dedica una nuova rubrica a tutti gli appassionati del pallone: nasce la Fifa del Lupo, un angolo per tutti coloro che vogliono condividere la propria passione per il mondo dei videogiochi e a curare la rubrica un vero e proprio esperto in materia, Mattia Guarracino.



Sei volte campione italiano di FIFA e campione europeo, 'Lonewolf' (il suo nickname) è il primo pro-gamer ad essere ingaggiato da una società di Serie A, la Sampdoria, sulla scia di un movimento che sta prendendo piede in Europa. Aneddoti e tanti consigli: sarà proprio Guarracino a raccontare tutti i segreti del calcio virtuale e a rispondere a tutte le curiosità e alle domande che potrete scrivere direttamente nella sezione commenti.



