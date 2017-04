Niente conferenza stampa oggi per Gian Piero Gasperini, alla vigilia della trasferta di campionato a Roma. L'allenatore dell'Atalanta si è rifiutato di parlare, non gradendo la presenza dell'inviato del principale quotidiano di Bergamo e provincia, per non meglio precisate contestazioni circa il contenuto di alcuni articoli del medesimo. L'incontro con i giornalisti, che era previsto alle ore 13.15, è stato definitivamente annullato quando Gasperini ha constatato che il giornalista 'sgradito' non si era allontanato dalla sala conferenze del Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia.