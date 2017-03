La sfida tra Monaco e Manchester City è sinonimo di spettacolo: le squadre allenate da Jardim e Guardiola hanno un potenziale offensivo incredibile che, complici anche difese non irresistibili, ha regalato, e probabilmente regalerà, gol ed emozioni come nel match di andata, finito con un pirotecnico 5-3. Oltre al duello a distanza tra Agüero e Falcao, i due grandi bomber, affascinante sarà anche il confronto tra i migliori giovani delle due squadre, destinati a far parlare in futuro sia per le giocate in campo che per il mercato. Se da una parte c'è Leroy Sané, che pochi mesi fa è stato pagato circa 50 milioni di euro dal Manchester City, dall'altra parte ci sono Kylian Mbappé e Bernardo Silva, uomini mercato del futuro prossimo con valutazioni già astronomiche.



SUPER SANÉ - Sané, a differenza dei campioncini del Monaco, ha già fatto il salto in una grandissima squadra e, dopo un primo fisiologico periodo di ambientamento, è riuscito ad imporsi anche a Manchester, diventando uno dei cardini della squadra di Guardiola. In 24 presenze stagionali il classe '96 è riuscito a trovare la via del gol per 6 volte, servendo anche 4 assist; i numeri, però, non bastano a certificare la crescita dell'ex Schalke 04, che ha zittito con le prestazioni tutti i critici che lo accusavano di non valere i 50 milioni spesi dai citizens per lui. Sané ha dimostrato di essere un potenziale fuoriclasse, oltre che un giocatore già in grado di imporsi ai massimi livelli. La tecnica straordinaria, unita alle doti fisiche e allo spirito di sacrificio di questo ragazzo, hanno fatto la differenza in questi primi mesi al Manchester City e la sfida di questa sera in Champions League, che lo vedrà contrapposto ai ragazzi terribili del Monaco, sarà la perfetta occasione per ribadire sul campo la sua supremazia, presente e futura.



LE STELLE DEL MONACO - Anche i gioiellini del club monegasco, però, avranno una grande occasione per brillare nel palcoscenico più importante, quello della Champions League; il club francese è ricco di talenti futuribili, ma i due uomini simbolo della next gen made in Monaco sono Kylian Mbappè e Bernardo Silva. Le valutazioni dei due sono salite alle stelle dopo l'exploit di cui si è reso protagonista il Monaco in questa stagione e gli occhi delle grandi europee, tra cui la Juventus, sono ben aperti su di loro. Bernardo Silva è un nome noto del calcio europeo già da diversi anni e la prossima estate potrebbe essere quella del definitivo salto di qualità; il portoghese è un talento cristallino capace di giocare con la personalità di un veterano, nonostante sia solo un classe '94, e il Monaco non è disposto a lasciarlo partire per meno di 60 milioni di euro, cifra che non spaventa però né il Barcellona né il Real Madrid, che sono le squadre più interessate a lui. Discorso diverso per Mbappè, paragonato a Thierry Henry, che proprio in questa stagione si è imposto ai massimi livelli, come dimostra anche la grande prestazione, condita da un gol, del match d'andata, lasciando intravedere sprazzi di talento purissimo. Il francese è già uno degli uomini più corteggiati sul mercato e le prestazioni hanno fatto lievitare il suo prezzo; per portarlo via dal Monaco, infatti, ci vogliono oltre 50 milioni: investimento importante giustificato, però, dai numeri straordinari di questo classe '98, che in stagione ha segnato 16 gol e servito 10 assist in 30 presenze. Monaco-Manchester City sarà quindi, soprattutto, la sfida tra i talenti di oggi e di domani, che hanno già conquistato tutti in campo, ma anche sul mercato...