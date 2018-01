A un passo dall'impresa. Questo il risultato degli under 12 della Juventus al Lugano Champions Trophy. Dopo le grandi vittorie per 3-1 contro il Lucerna (Grosso, Croce, Costamagna), per 3-2 contro il Brescia (Croce, Grosso, Ventre), per 2-0 contro il Grasshopers (Torreiro, Grosso) e per 3-1 contro la Sampdoria (Brossa, Costamagna 2), i giovani bianconeri si sono ritrovati in finale contro i pari età del Lugano, padrone di casa. Dopo l'1-1 dei tempi regolamentari, con il quarto gol di Grosso nella competizione, i bianconeri hanno purtroppo perso la finale ai calci di rigore, come riportato dall'account social Juventus Youth. Bravissimi comunque, ragazzi!