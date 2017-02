Giovanni Galli, ex portiere della Fiorentina, a Lady Radio parla così: ‘Forse già giovedì sera si poteva mandare via Sousa ma c’era questa partita troppo ravvicinata e allora si è rimandato il tutto. Per me ci voleva una decisione forte subito dopo la sconfitta, in un modo o nell’altro. Delegittimare Sousa nello spogliatoio è controproducente, quindi se si vuole ottenere un obiettivo si deve fare qualcosa, si poteva andare nello spogliatoio e dire che Sousa sarà l’allenatore anche per la prossima stagione, anche se magari non sarà così, ma bisogna dare un messaggio forte. Vivacchiando si rischia di fare peggio. Ripeto, serve un messaggio forte perché anche vincere stasera servirebbe solo a rimandare il problema’.