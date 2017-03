L'ex vice allenatore di Reja alla Lazio, Giovanni Lopez, a Fiorentinanews.com proprio di Reja in chiave viola: 'Reja può fare tutto, con gli anni ha dimostrato di saper fare qualsiasi cosa e il suo curriculum parla per lui. Con la Lazio ha raggiunto grandi traguardi, e lo posso dire perché ero un suo collaboratore. Penso che sia capace di tutto ed è una persona che sa mettere a proprio agio i giocatori e ricompattare l’ambiente, quindi sarebbe perfetto per la Fiorentina. Sinceramente lo consiglio alla Fiorentina perché è un allenatore che sa far rendere al meglio tutti i giocatori, se uno prima di lui gioca da 9 con Reja fa 10. Poi lo consiglio anche ai fiorentini perché è un allenatore capace di ricompattare tutto l’ambiente'.