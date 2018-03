Doing #sebathings Un post condiviso da Sebastian Giovinco (@sebagiovincoofficial) in data: Mar 14, 2018 at 7:58 PDT

Lo dice anche lui, scherzando (ma neanche troppo), con un meme su Instagram.. E su punizione, infatti, esaltanel ritorno dei quarti di finale di, la competizione più importante per quanto riguarda il nord e centro America. Dopo il 2-1 dell'andata, deciso dal gol all'ultimo momento di Osorio, nello sfida dell'di San Nicolas de los Garzas, casa del, Sebastianaccende la luce: prima propizia l'autogol dell'1-0 canadese, poi, sull1-1, dopo il pareggio dell'exEdula indirizza con la specialità della casa. Qualche metro dietro rispetto al limite dell'area, leggermente spostato a sinistra come piace a lui, solito arcobaleno all'incrocio dei pali:battuto, stadio zittito.- Fa niente, se poi, André-Pierreha realizzato una doppietta: 2-1 per Toronto all'andata, 3-2al ritorno, per la legge dei gol fuori casavola in semifinale, eguagliando quanto fatto nella stagione 2012-13, quando i canadesi persero contro i messicani del. Salvo clamorose sorprese, in semifinale se la vedrà contro ildell'ex Roma e Milan Jeremy, vitorioso 4-0 all'andata contro il Tauro. Giovinco vendica il passato e zittisce il possibile futuro, visto che i rumors d'oltreoceano lo danno nel mirino del ricco Monterrey.- In attesa di capire quello che farà a livello di club (Il legame con Toronto, città che lo ha accolto da star nel 2015, è fortissimo), presto si vedrà cosa ne sarà di lui a livello, con lamaiuscola. L'ultima presenza azzurra risale alin panchina, la Norvegia come avversaria e una vittoria per 2-1 importante in vista Europeo di Francia. Ora, con una Nazionale che ha bisogno di ricostruire, ripartire, cancellare il passato,deve prendere in considerazione il talento dell'ex Juve. Non per forza da convocare, ma almeno da valutare, per non commettere lo stesso errore di". Già, perché in quel, che nella notte è stato mandato ko da Giovinco, c'è il gigantesempre preso in considerazione da... Giocatori con caratteristiche come la Formica Atomica, in Italia, non ce ne sono, la sua capacità di risolvere gare con una giocata possono sempre tornare utili.@AngeTaglieri88