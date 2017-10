"Un angolo per chi ha la visione del calcio di Nick Hornby, per chi vive la partita come un film, per chi reputa Babangida il miglior calciatore della storia. Un piccolo mondo per chi non ha scritto calcio con il pallone tra i piedi, ma con una penna tra le dita, una telecamera sulla spalla o un joystick in mano, per quelli cresciuti a pane, nutella e Holly e Benji . Il calcio visto con gli occhi, e gli occhiali, del Nerd".. Parola di Frank, ai più nerd noto come. Veterano di guerra diventato vigilante, membro dell'universo, si trasforma in giustiziere dopo il brutale omicidio che vede coinvolti i suoi due figli e la bellissima moglie; da quel momento in poi, il pensiero della famiglia non lo abbandona e fa leva proprio su quello per ripulire le strade di. Gli è stato tolto tutto, vuole vendicarsi. Un po' come l'altro, chee che fa parte dell'universo: noto ai più come, all'anagrafe fa. Altro gol, e sono 17 in stagione, altra punizione, sono 14 in due anni.- Nell'andata delle semifinali playoff per il titolo, l'exrealizza il gol del definitivo 2-1 contro i: classica mattonella al limite dell'area, leggermente spostata verso sinistra, classica parabola che finisce in porta accarezzando la ret. Un déjà vu continuo, che ha colpito anche Michael, difensore dei Tori Rossi, pronto a scappare all'indietro per difendere il primo palo. Troppo tardi. E le strade di New York sono ripulite.Cecchino infallibile, dopo il(che va a chi vince la Regular Season), vuole il titolo di campione. Per far felice, la franchigia e i tifosi tutti. E anche se stesso. Sì, perché nella testa di Giovinco c'è un pensiero costante: zittire i critici, far ricredere quella Serie A e quell'Italia che troppo facilmente lo hanno salutato e dimenticato. Ma non è vendetta, no. Del resto, lo diceva anche Frank, il: "Questa non è una vendetta. La vendetta non è un motivo valido, è una risposta emotiva. No, non vendetta.... E chi, allora, meglio di Ant Man?@AngeTaglieri88