L'attaccante dell'Arsenal Olivier Giroud ha parlato a La Gazzetta dello Sport del Milan: "L'Italia? Mi piace. Conosco qualche parola della vostra lingua. Da piccolo seguivo la Serie A e il Milan in modo particolare. Shevchenko era il mio idolo e tifavo per i rossoneri. Contatti con club italiani? In modo serio mai. Ho grande rispetto per il vostro calcio"