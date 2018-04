Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 2 aprile 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:



CALCIATORI ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



ANDRADE David Nicolas (Hellas Verona): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.



CAPUANO Marco (Crotone): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.



PUGGIONI Christian (Benevento): per avere volontariamente colpito il pallone con le mani fuori dalla propria area di rigore, impedendo ad un avversario di andare a rete.



VICARI Francesco (Spal 2013): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.





CALCIATORI NON ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



ALBIOL TORTAJADA Raul (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



BERTOLACCI Andrea (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



BIGLIA Lucas Rodrigo (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



COSTA Andrea (Benevento): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).



FARES Mohamed Salim (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).



FRELLO FILHO Jorge Luiz (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



MANDRAGORA Rolando (Crotone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



STOIAN Adrian Marius (Crotone): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).



TAARABT Adel (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



TOMOVIC Nenad (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



TORREIRA DI PASCUA Lucas Sebastian (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).