Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 2 febbraio 2017, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:



1) TIM CUP



Gare del 24-25-31 gennaio e 1° febbraio 2017 - Quarti di finale



In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:



Gara soc. INTERNAZIONALE – soc. LAZIO



Il Giudice sportivo,



letta la relazione dei collaboratori della Procura federale nella quale si attesta, tra l’altro, che al 33° del secondo tempo, sostenitori della Soc. Internazionale collocati nel settore “Primo Anello Verde” indirizzavano ad un calciatore della squadra avversaria cori insultanti disciplinarmente rilevanti ex art. 11 CGS;



considerato che per motivi organizzativi la Soc. Internazionale aveva disposto, per la gara in oggetto,

l’apertura parziale dell’impianto sportivo;



manda



al sig. Procuratore Federale affinché voglia disporre gli opportuni accertamenti, i cui risultati dovranno essere comunicati con la massima sollecitudine possibile e comunque entro e non oltre martedì 7 febbraio 2017 alle ore 12, al fine di stabilire in quale settore dello stadio G. Meazza – San Siro trova, prevalentemente, abituale collocazione il gruppo di sostenitori che nell’occasione occupava il settore denominato “Primo Anello Verde”.





Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al 22° del primo tempo, lanciato un petardo, nel settore occupato dalla tifoseria avversaria; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.



Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, all’11° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco due contenitori di plastica di piccole dimensioni senza colpire nessuno; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.



CALCIATORI



CALCIATORI ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE



OLIVERA DE ANDREA Maximiliano (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Prima sanzione); per avere, al 49° del secondo tempo, a seguito di una decisione arbitrale, assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti di un Assistente.



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



HYSAJ Elseid (Napoli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.



LOCATELLI Manuel (Milan): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.



MIRANDA DE SOUZA Filho Joao (Internazionale): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.



RADU Stefanel Daniel (Lazio): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.



CALCIATORI NON ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



D'AMBROSIO Danilo (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; (Seconda sanzione).



GABARRON GIL Patricio (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; (Seconda sanzione).



LULIC Senad (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; (Seconda sanzione).



TOMOVIC Nenad (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già (Seconda sanzione).