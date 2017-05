Sono arrivate le decisioni del Giudice sportivo dopo la 35esima giornata di Serie A. Mano pesante per Benali, che è stato squalificato per tre partite, e Kondogbia, che invece dovrà saltare due gare. L'Inter dovrà fare a meno anche di Medel, mentre il Milan affronterà l'Atalanta senza Paletta e Ocasmpos. Una giornata ad Acquah, dopo l'espulsione rimediata nel derby tra Juventus e Torino e due, infine, a Sinisa Mihajlovic, dopo le proteste in seguito al cartellino rosso mostrato al centrocampista ghanese. Ecco tutti gli squalificati con le motivazioni.



SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA



BENALI Ahmad (Pescara): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione); per avere, al 31° del secondo tempo, a seguito del provvedimento di ammonizione, contestato l'operato arbitrale e rivolto al Direttore di gara un'espressione ingiuriosa.



SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA



KONDOGBIA Geoffrey (Internazionale): per avere, al 42° del secondo tempo, protestato platealmente contro una decisione dall'Arbitro proferendo un'espressione ingiuriosa verso il medesimo, accompagnata da gesti plateali.



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



ACQUAH Afriyie (Torino): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.



PALETTA Gabriel Alejandro (Milan): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.



RODRIGUEZ PRADO Gonzalo Javier (Fiorentina): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.



SKRINIAR Milan (Sampdoria): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.



CALCIATORI NON ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



BIRSA Valter (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



BURDISSO Nicolas Andres (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).



CAPEZZI Leonardo (Crotone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



GASTALDELLO Daniele (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).



HALLFREDSSON Emil (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).



JAJALO Mato (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



MEDEL SOTO Gary Alexis (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



MORETTI Emiliano (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



OCAMPOS Lucas Ariel (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



RAGUSA Antonino (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).