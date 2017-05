Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 37esima giornata di Serie A. Ecco il comunicato ufficiale:



SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

LARANGEIRA Danilo (Udinese): per avere, al 20° del secondo tempo, spinto con veemenza un calciatore avversario, afferrandogli con entrambe le mani il collo, a seguito dell'eccessiva esultanza di quest'ultimo, senza conseguenze fisiche.



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 2.000,00

BALDE DIAO Keita (Lazio): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DE PAUL Rodrigo Javier (Udinese): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

LULIC Senad (Lazio): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

MURIEL FRUTO Luis Fernando (Sampdoria): per avere, al 20° del secondo tempo, rivolto ad un calciatore avversario, nell'atto di liberarsi dal medesimo, un epiteto insultante.

DANI ALVES DA SILVA (Juventus): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

BUCHEL Marcel (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CASTRO Lucas Nahuel (Chievo Verona): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

EL KADDOURI Omar (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

HOEDT Wesley Theodoru (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ISLA Mauricio Anibal (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

LJAJIC Adem (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

RADOVANOVIC Ivan (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

BRUNO ALVES Eduardo (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SALA Jacopo (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SAU Marco (Cagliari): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).