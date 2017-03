Ecco le decisioni del Giudice Sportivo di Serie A relative ai giocatori squalificati dopo il 29° turno di campionato:



CALCIATORI ESPULSI



SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA



DIAMANTI Alessandro (Palermo): per condotta gravemente antisportiva durante un'azione di giuoco, al 29° del secondo tempo.





CALCIATORI NON ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA





COSTA Andrea (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



DIOUSSE El Hadji Assane (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).



PULGAR FARFAN Erick Antonio (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



RODRIGUEZ PRADO Gonzalo Javier (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



STROOTMAN Kevin Johannes (Roma): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).