Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 19 aprile 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:



CALCIATORI ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



DE SILVESTRI Lorenzo (Torino): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.



MURGIA Alessandro (Lazio): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.



SPORTIELLO Marco (Fiorentina): per avere volontariamente colpito il pallone con le mani fuori dalla propria area di rigore, impedendo ad un avversario di andare a rete.



CALCIATORI NON ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



BASELLI Daniele (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).



FERRARI Alex (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



PEZZELLA German Alejo (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).



ROMERO ALCONCHEL Luis Alberto (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).