E' arrivato il tanto atteso verdetto delsulla possibile squalifica die dunque sarà regolarmente in panchina domenica per il match dello Stadium con la Lazio, mentre il Giudice ha fermato per due turni Gasperini dell'Atalanta e per uno l'allenatore del Pescara Oddo. Ecco il testo del dispositivo:Gian Piero (Atalanta): per avere, al 33° del secondo tempo, protestato platealmente e reiteratamente nei confronti di una decisione arbitrale proferendo espressioni gravemente ingiuriose nei confronti del Quarto Ufficiale, nonché per avere, mentre abbandonava il recinto di giuoco, proferito ulteriori espressioni gravemente offensive nei confronti del Direttore di gara; infrazione quest'ultima rilevata dai collaboratori della Procura federale. Recidiva specifica.Massimo (Pescara): per avere reiteratamente protestato con frasi irriguardose nei confronti degli Ufficiali di gara.Sinisa (Torino): per avere, al termine della gara, al momento dell'uscita dal recinto di giuoco colpito violentemente con una manata il tabellone utilizzato come sfondo per le interviste mandandolo in frantumi; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale.Simone (Lazio): per avere, al 39° del primo tempo, protestato platealmente contro una decisione del Direttore di gara, assumendo un atteggiamento irrispettoso.