Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 29 agosto 2017, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate in seguito alla seconda giornata di Serie A.



SOCIETA'

Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. JUVENTUS a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa quattro minuti causa equipaggiamento non regolamentare di calciatori.



Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. BOLOGNA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa due minuti causa equipaggiamento non regolamentare di calciatore.



Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. SPAL 2013 a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio del secondo tempo di circa due minuti.