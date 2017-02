Il Giudice Sportivo di Serie B ha comunicato le decisioni a seguito delle risultanze arbitrali a seguito dell'ultima giornata di campionato. Squalificato per tre giornate per Tiago Casasola del Trapani "per avere, al 35° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito per due volte con un calcio alla schiena un avversario che giaceva a terra”. Due giornate invece a Diego Fabbrini dello Spezia per "per avere, al 35° del secondo tempo, a giuoco fermo, reagito ad un fallo di giuoco, spingendo con veemenza un avversario". Una giornata di squalifica infine per Najib Ammari (Virtus Entella), Manuel Coppola e Cesar Falletti (Ternana), Roberto Insigne (Latina), Francesco Signori (Vicenza), Mattia Zaccagni (Hellas Verona), Francesco Cassata (Ascoli Picchio), Fabio Lucioni (Benevento), Luca Mora (SPAL), Emanuele Ndoj (Brescia), Magnus Troest (Novara).