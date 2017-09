Queste le decisioni del Giudice Sportivo di Serie B a proposito della quarta giornata di campionato:



Nessuna sanzione al Cesena per l'introduzione illecita di materiale pirotecnico di vario genere commessa dai propri tifosi, mentre 1000 euro vengono comminati all'Empoli per una frase irrispettosa verso l'arbitro di un proprio tesserato. Squalificato il dirigente del Bari Giovanni Loseto per aver contestato platealmente una decisione arbitrale, mentre arriva solo un'ammonizione per il ds del Venezia Giorgio Perinetti a causa dello stesso motivo.



Passiamo ai calciatori: un turno di squalifica per Simone Bentivoglio (Venezia) e Emanuele Suagher (Avellino) a causa delle espulsioni per doppia ammonizione rimediate. 1000 euro di sanzione per l'ammonizione ricevuta da Maurizio Domizzi, capitano del Venezia che ha contestato una decisione dell'arbitro.