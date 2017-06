Dopo la 38° e ultima giornata di campionato è arrivata la sentenza del giudice sportivo, che ha squalificato i seguenti calciatori per la prima partita del prossimo anno: Federico Chiesa (Fiorentina), Gabriel Paletta (Milan) e Bartolomeu Quissanga (Lazio), espulsi, oltre a Giuseppe Bellusci (Empoli) e Lucas Boye (Torino), diffidati. A questo si aggiungono 2.000 euro di multa all'Inter per aver ritardato l'inizio della partita di circa sette minuti e 15.000 alla Sampdoria per "avere la maggioranza dei suoi sostenitori, assiepati nelle gradinate, nel corso della gara, più volte intonato cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della Soc. Napoli".