I giocatori della Fiorentina sono scesi in campo prima della gara con l'Empoli indossando una maglia viola con la scritta 'Pepito non mollare, siamo tutti con te'. Un messaggio per l'ex compagno di squadra che, in prestito al Celta Vigo, si è infortunato di nuovo, stavolta al crociato del ginocchio sinistro, con una prognosi di almeno 6 mesi di stop. Anche dall'altoparlante dello stadio è partito un messaggio di auguri per Rossi, fra gli applausi dei tifosi viola."Un gesto da veri campioni. Inaspettato. #Grazie @acffiorentina...sempre nel mio cuore!". Su Twitter,ringrazia così i suoi ex compagni, scesi in campo prima del match casalingo contro l'Empoli con una maglia dedicata all'attaccante che la scorsa settimana ha subito l'ennesimo e grave infortunio al ginocchio: "Pepito non mollare, siamo con te" il messaggio della squadra viola a Rossi.