A margine della presentazione del nuovo orologio Casio G-Shock G-Steel B ha parlato a Calciomercato.com Giuseppe“E’ stato facile affrontare il progetto, #ChallegeTheLimit è il mio motto. Mi sono fatto male nella mia carriera, ci sono stati tanti ostacoli che ho superato e quindi condivido il senso di sfida. Sto bene, sei mesi dopo l'infortunio, il recupero è stato lungo, è stata una sfida mentale, mi sento bene. Ho affrontato una sfida. Sogni da realizzare, credo nei miei sogni. Gli infortuni? Non ci volevano. Sono pronto per tutto."- "Vorrei tornare in Italia se ci sono le squadre che mi vogliono, se c è l’interesse. Voglio solo toccare l'erba, correre con i miei compagni. Torino? Non è vero"- "Sono le partite più belle da giocare, con una nazione che ti guarda. Sono sicuro che ce la faremo"- "Mi vedo a giocare e a fare gol"- "Montella è un allenatore moto preparato. Reagisce alle sconfitte, sono sicuro che farà bene. E’ all’altezza del Milan"- "Il Var non mi piace, togli l’elemento umano, mettiamo dei robot in campo”