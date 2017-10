I fantallenatori devono sempre seguire e monitorare i giocatori infortunati, sia quelli della propria squadra che degli avversari. Per semplificarvi il compito abbiamo creato una tabella con tutti gli indisponibili e gli squalificati per la prossima giornata.Infortunati:– Fuori per lesione del menisco esterno sinistro (rientro previsto per l’8a giornata).– Fuori per un problema muscolare (rientro previsto tra l’8a e la 9a giornata).Squalificati: –