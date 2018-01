Sirene spagnole per Miralem Pjanic. Il centrocampista bosniaco della Juventus, secondo quanto scrive oggi Don Balon, la prossima estate potrebbe lasciare la Serie A destinazione Liga. Il suo nome è finito nel mirino del Barcellona, che è alla ricerca di un erede di Iniesta, e del Real Madrid, che non vuole farsi trovare impreparato in caso di addio di Kroos, corteggiato da Liverpool e Manchester City e tentato dall'avventura in Premier League. L'ex giocatore della Roma in questa stagione ha fatto il salto di qualità, confermandosi uno dei migliori centrocampisti d'Europa. A confermarlo i numeri, 4 gol e 8 assist in 24 partite tra campionato e coppe, e le parole di chi, nel suo ruolo, ha illuminato, ovvero Andrea Pirlo: "Pjanic è quello che più si avvicina in questo momento a me. Sta facendo molto bene, è migliorato tanto rispetto all’anno scorso. Adesso ha trovato il suo ruolo ideale come caratteristiche, lo sta interpretando benissimo. L’unico che riesce a guardare in avanti e non sempre a passare la palla dietro, colui che verticalizza e che riesce a cambiare gioco quando è necessario".



PIANO JUVE - La Juventus è consapevole che un giocatore come Pjanic possa fare gola alle grandi d'Europa, ma nei piani futuri non c'è assolutamente l'intenzione di lasciarlo partire. Non è una questione di prezzo, il ragazzo esploso con la maglia del Lione rappresenta presente e futuro di una squadra ambiziosa, che vuole confermarsi in Italia e lottare in Europa. Il contratto attuale di Pjanic scade nel 2021, con ingaggio di circa 4.5 milioni netti più bonus, la Juve sta valutando la possibilità di rinnovarglielo con ritocco dello stipendio, in linea con quelli di Higuain, Dybala e Douglas Costa. Insomma, Pjanic non si tocca.