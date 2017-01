Nelle idee del direttore generale della Fiorentina Pantaleo Corvino c'era Assane Gnoukouri, centrocampista ivoriano classe ’96, cresciuto nell’Inter e tutt’ora nella rosa nerazzurra e ora ad un passo dall'Udinese. Per lui sarà un trasferimento in prestito, con diritto di riscatto intorno ai quattro milioni da parte dei nerazzurri ai friulano. Nonostante questo i viola potrebbero riprovarci per portarlo a Firenze nel mercato estivo, ma se il giocatore dovesse fare bene in Friuli per la Fiorentina diventerebbe molto più complicato metterci le mani.