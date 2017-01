Dopo un avvio fatto di alti e bassi, Joao Mario sta finalmente trovando quella continuità di rendimento che serve all'Inter per rincorrere la zona Champions. Questo è quanto afferma l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega come il portoghese sia cresciuto soprattutto in efficacia.



"Gol, assist e difesa. L’efficacia di Joao Mario nella costruzione del gioco è fondamentale per l’Inter, ma è importante anche la sua personalità. I 45 milioni (40 più bonus) pagati dal club per averlo rappresentano una delle cifre più alte mai ricevute da una società per un giocatore portoghese, ma non gli sono pesati, e meno che mai pare avergli pesato il titolo inaspettato vinto nel luglio scorso a Parigi. Piedi buoni, testa fredda. La strada per tornare in Champions League passa da giocatori costruiti così".