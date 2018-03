Una due giorni magica per Simone Verdi, un weekend che per una volta cambia colore e si tinge di un acceso azzurro: quello della Nazionale, quello della Lazio, vittima di lusso domenica sera. Convocato dal ct Di Biagio per le amichevoli contro Argentina e Inghilterra infatti, dopo quasi sei mesi l'attaccante del Bologna tornerà a indossare la maglia dell'Italia (l'ultima volta il 6 ottobre contro la Macedonia) e non c'è modo migliore di festeggiare la chiamata se non il gol, un altro vecchio amico perduto e ritrovato dopo tanto tempo. Complice anche l'infortunio muscolare accusato contro il Napoli e che lo ha costretto a guardare dalla tribuna le sfide con Fiorentina, Inter e Sassuolo (dalla panchina quella con il Genoa), Verdi non trovava la via della rete da circa tre mesi (22 dicembre contro il Chievo): prima marcatura del nuovo anno quindi, per bagnare ritorno in campo e in azzurro ma non solo, perché il gol del momentaneo vantaggio sulla Lazio di Inzaghi ha una valenza importante anche per il Bologna. Reduce da due sconfitte consecutive, la squadra di Donadoni vive un momento complicato: la zona retrocessione è lontana ma non troppo (9 punti), la piazza è insoddisfatta per un'altra stagione da seconda metà della classifica. Ecco perché la rete assume un valore prezioso per i rossoblù: arginata l'emorragia di risultati, conquistato un punto contro una big come non accadeva dall'andata con l'Inter di settembre, un pareggio che guarda a caso vide protagonista sempre Verdi con un gol. Scossa ai compagni e segnale ai tifosi: il leader tecnico del gruppo è tornato, per provare a risollevare le sorti della squadra e, inevitabilmente, le big interessate hanno già drizzato le antenne.



SARRI CI RIPROVA, MA L'INTER... - Su tutte il Napoli, che a gennaio aveva accarezzato l'idea di ricongiungere Sarri e Verdi, salvo poi incassare il "No, grazie" del giocatore, intenzionato a chiudere la stagione in Emilia prima di confrontarsi con altre realtà. Ora gli azzurri sono tornati alla carica, intenzionati a bloccare il colpo in vista della prossima estate: l'intesa di massima con il Bologna c'è già, sulla base di circa 25 milioni di euro bonus compresi, da riaprire il discorso con l'attaccante per chiudere l'affare e evitare l'inserimento di pericolose rivali. Già, perché se la Roma sembra aver virato su altri profili, pur non chiudendo definitivamente la porta, a preoccupare il club di De Laurentiis c'è il ritorno di fiamma dell'Inter: da Spalletti ad Ausilio e Sabatini, tutti sono convinti delle potenzialità di Verdi e della sua adattabilità al modulo, il rientro a Milano, città nella quale è cresciuto a livello giovanile (sponda rossonera), sarebbe anche una soluzione gradita al giocatore. I paletti imposti dal Fair Play Finanziario e le restrizioni dalla Cina limitano i margini di manovra dell'Inter, per questo molto è legato alla situazione di Antonio Candreva: se l'esterno ex Lazio dovesse partire, allora il nome di Verdi sarebbe uno dei primi presi in considerazione per sostituirlo. Ecco perché il Napoli ha fretta: gol, Nazionale e mercato, Verdi è tornato.



@Albri_Fede90