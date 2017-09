Scatenato. Prima il pallone sfiorato con un colpo di testa, poi una mezza rovesciata respinta dal portiere avversario, poi il gol. Patrick Cutrone trova la sua prima gioia con la maglia dell'Italia Under 21, timbrando il cartellino alla sua seconda presenza agli ordini di Gigi Di Biagio, perfezionando uno score che lo aveva visto scaraventare in rete con tutte le Under Azzurre. Un percorso naturale per il giovane attaccante del Milan, che risponde a distanza ad André Silva.



CUTRONE IN COPPIA - Come successo in Macedonia, nella sfida vinta per 1-0 con lo Shkendija, si è apprezzato un Locatelli to Cutrone, copia giovane e calcistica di Stockton to Malone: lancio, perfetto, del centrocampista del Milan e gol, da killer d'area di rigore, del centravanti del '98. Dopo il gol del portoghese André Silva con il suo Portogallo, ecco quello del giovane compagno contro la Slovenia. Cutrone continua nel suo magic moment, dimostrando che può giocare anche al fianco di un'altra prima punta: con Favilli l'intesa è buona, il 63 rossonero sa come comportarsi e come muoversi, senza invadere lo spazio altrui, senza calpestare i piedi "all'altro". Non solo tridente, non solo un'unica punta, quindi, per Vincenzo Montella, che guarda e sorride: il suo Milan prende forma anche lontano da Milanello.



