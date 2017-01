Edoardo Goldaniga è sempre più un uomo mercato in casa Palermo; il difensore classe '93, con il contratto in scadenza nel 2019, ha molti estimatori, soprattutto in Italia. Su di lui c'è da tempo l'interesse di Empoli e Sampdoria e, ora, anche del Sassuolo; il Palermo, però, non ha intenzione di cedere il giocatore a gennaio.