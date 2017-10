All'Atalanta Pierluigi Gollini si alterna in porta con Etrit Berisha e anche nell'ultima gara contro il Verona ha dimostrato tutta la sua abilità con i guantoni. C'è però una parata in extremis che non è riuscita all'estremo difensore dei bergamaschi ed è sul nudo postato su instagram dalla sua fidanzata Giulia.



La bionda delle Donatella, infatti, ha postato qualche giorno fa sul profilo ufficiale del duo scoperto da X-Factor e uscito vincitore dall'Isola dei Famosi, una foto completamente nuda in cui si copre il seno soltanto con le braccia. Pronto il commento geloso di Gollini: 'Non ti sembra di esagerare?' Voi che ne pensate? Eccola nella nostra gallery.