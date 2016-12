1 anno fa succedeva questo ... Rubo palla correttamente e faccio una scivolata epica contro mio figlio, niente fallo, niente cartellino, tutto palla #perdonbauti #teamohijo #bautista #jesolobeach #tbfriday Un video pubblicato da Alejandro Gomez (@papugomez_official) in data: 7 Lug 2016 alle ore 23:24 PDT

Due interventi scomposti, ma sulla palla. Così si giustifica l'attaccante dell'che, sul proprio profilo Instagram, ha postato un nuovo video in cui si diverte in spiaggia in vacanza con il proprio figlio. Si diverte meno, forse, proprio il piccolo Bautista che dopo l'intervento a forbice di quest'estate ha subito un nuovo fallaccio a gambe unite da parte del papà.La famiglia Gomez è felice, ha raggiunto un equilibrio importante in campo e fuori e lo si vede anche da come il giocatore sta risponendo in campo in questa strepitosa annata dell'Atalanta allenata da Gian Piero Gasperini.coeso, che sa scherzare e prendersi in giro. E anche su i social il Papu continua a dimostrare l'attaccamento a questa realtà, come testimoniano anche gli scambi di sfottò con l'attaccante Andrea Petagna.Corteggiato dal Milan, dalla Fiorentina e ora dalla Roma, tuttavia, il futuro dell'esterno d'attacco argentino non sarà lontano da Bergamo. Non a gennaio perlomeno perchè il presidente Percassi sta respingendo al mittente tutte le proposte arrivate per lui. Gomez non sarà ceduto come già accaduto a Mattia Caldara. Il suo futuro è in maglia nerazzurra, almeno fino a giugno.