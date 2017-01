L'ex centravanti della Fiorentina, Mario Gomez, è ritornato a parlare della sua esperienza in Italia non lesinando un po' di sana autocritica: "Sapevo che era giunto il momento di fare qualcosa di diverso rispetto ai due anni passati alla Fiorentina - ha detto l'attuale centravanti del Wolfsburg, le parole sono riportate da Superhaber.tv - Amavo l'Italia, la gente, la campagna, tutto era bellissimo, ma volevo dimenticare tutto quello che avevo fatto in campo, per questo ho deciso di andare in Turchia. Non rimpiangerò mai la scelta di Firenze, ma sono stati due anni in cui ho deluso. Tanta gente ha scritto che è stato un fallimento, professionalmente parlando, e probabilmente sono stati i peggiori due anni della mia carriera quelli alla Fiorentina".