Un'altra prestazione da incorniciare, un'altra prova da leader a spaventare la Juventus e alimentare il sogno europeo dell'Atalanta. Il Papu Gomez si è confermato, al cospetto dei più forti, un giocatore di caratura superiore e a 29 anni sta attraversando il periodo di maggiore maturità e completezza della propria carriera. Come a Catania, ancora una volta in provincia, l'esterno argentino ha saputo ergersi al ruolo di assoluto protagonista, ma con la maglia dell'Atalanta il 10 nerazzurro ha compiuto il definitivo salto di qualità.



LA TRASFORMAZIONE - Da funambolo in possesso di colpi sopra la media, Gomez ha assunto i panni del leader tecnico della propria squadra, esemplificata da una fascia di capitano che ne esalta le doti da combattente oltre che da fantasista di nome e di fatto. I 14 gol e gli 11 assist (l'ultimo ieri sera per il momentaneo vantaggio atalantino di Conti) sono semplicemente la conferma numerica di un'annata che potrebbe e dovrebbe spalancargli le porte di un grande club, che gli consenta di competere per la vittoria di un titolo. Milan e Roma, i due club che nei mesi passati hanno mostrato il maggior interesse, hanno spostato i rispettivi radar su altri giocatori, ma al giusto prezzo l'Atalanta ha sempre dimostrato di non trattenere nessuno.



IL BIVIO - Qualora i rossoneri non riuscissero a trattenere Deulofeu e mettere le mani su Keita e la Roma decidesse di non affondare il colpo su Jesus Navas piuttosto che sul talento brasiliano del Bordeaux Malcom, il Papu tornerebbe ad essere per entrambi un'alternativa importante per completare i reparti d'attacco. Un giocatore con la giusta esperienza e consapevolezza dei propri mezzi per imporsi anche in un contesto più competitivo. Il prezzo del cartellino non sarebbe inferiore ai 20 milioni di euro e in questo caso l'ultima parola spetterebbe al calciatore, chiamato a scegliere tra l'opportunità attesa una carriera o diventare una bandiera dell'Atalanta e affrontare un'eventuale avventura in Europa con i colori nerazzurri appiccicati addosso.