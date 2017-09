Il capitano dell'Atalanta Alejandro Gomez ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League con l'Everton: "L'Everton è una squadra storica, esperta, è una partita equilibrata. Noi siamo consapevoli che possiamo giocarcela con chiunque, sappiamo di poter fare il nostro gioco. Saremo attenti perché hanno giocatori di grande qualità. Non si gioca a Bergamo? Noi in casa sappiamo come giocare, c'è l'entusiasmo del pubblico. Siamo forti, ci accompagna. In casa è sempre molto importante, sappiamo che ci sarà molta gente da Bergamo. Ci dà tanta forza perché il tifo è unico. Rinnovo? Per me è stato molto importante, ho desiderato rimanere a Bergamo. Ho avuto qualche offerta ma il mio pensiero era sempre qui. Ho detto alla gente che se avessimo raggiunto l'Europa League ci sarebbero state molte chance di rimanere. Sono contento di vivere questo periodo. Percassi? Sono i tifosi numero uno, Antonio e Luca lavorano molto bene, è una società molto seria, che è in crescita costante. Noi possiamo lavorare tranquillamente".