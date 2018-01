Hai ragione .... vai a guardare quante volte sono stato espulso io.. vai a guardare un po’ e capisci se sono un che cerca di fare male — MBenatia5 (@MedhiBenatia) 11 gennaio 2018

e torna sull'episodio della mancata espulsione e la mancata squalifica contro il Cagliari. Dopo quasi una settimana di polemiche in seguito a quanto accaduto durante Cagliari-Juventus è il difensore marocchino in prima persona a difendersi tramite il suo profilo Twitter ufficiale. Il difensore della Juventus,, ha infatti risposto a tono: "Hai ragione .... Vai a guardare quante volte sono stato espulso io..vai a guardare un po’ e capisci se sono un che cerca di fare male".Non si può certo dire che il difensore marocchino sia famoso per i falli commessi. D’altronde che la sua intenzione non fosse quella di colpire volontariamente Pavoletti è stata confermata anche dalla decisione dell'arbitro Calvarese, il quale nell'occasione ha deciso di concedere il vantaggio al Cagliari ritenendo quello tra Benatia e Pavoletti un normale scontro di gioco che non è stato punito neppure con il cartellino giallo.