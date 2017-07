Maxime Gonalons è arrivato a Roma: intorno alle 20 il centrocampista francese classe '89 è sbarcato nella Capitale, per il primo atto della sua nuova avventura giallorossa. E' lui il quarto acquisto di Monchi, dopo Moreno, Karsdorp e Pellegrini. Il centrocampista sosterrà lunedì mattina le visite mediche a Villa Stuart prima della firma che, come comunicato anche dal club giallorosso, dovrà arrivare entro il 10 luglio. Per lui contratto quinquennale da 2,5 milioni più bonus all'anno, mentre al Lione vanno cinque milioni di euro.



LIONE DISTRUTTO - Nel frattempo, dalla Francia sono rimbalzate le dichiarazioni di Anthony Lopes, portiere del Lione: "Viviamo male la partenza di Gonalons. Abbiamo perso il nostro capitano, un grande giocatore e un grande uomo spogliatoio." Sul quale ora potrà contare la Roma.



LE PRIME PAROLE - Infatti, pur essendoci De Rossi, Strootman e Nainggolan, Gonalons, al pari di Pellegrini, arriva a Roma con la voglia di giocare, a 28 anni, per provare a disputare il Mondiale in Russia con la Francia: si è presentato con un immancabile "Forza Roma".