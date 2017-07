"Scegliere la Roma è stato facile: è una delle squadre più forti d'Italia e la Serie A è tornata affascinante come un tempo". Maxime Gonalons, intervistato dal Corriere dello Sport, parla della sua decisione di accettare la Roma. "Qui sono convinto di potermi togliere grandi soddisfazioni, magari anche in campo internazionale. Quando sono stato chiamato non ho esitato neppure un minuto: era un’occasione troppo eccitante per me, anche Pjanic e Grenier mi hanno spinto ad accettare. La panchina? De Rossi è un monumento, un calciatore di classe mondiale. Un simbolo della Roma, come lo era Totti. Per me è soltanto un piacere poter lavorare con lui, che tra l’altro parla anche un po’ di francese e perciò può aiutarmi nell’inserimento. Mi sono sempre conquistato il posto in squadra, sia all’inizio della carriera al Lione che nella nazionale francese, dove c’era una concorrenza anche maggiore. Sono qui perché spero di poter giocare il maggior numero di partite possibile. Mahrez è un grande giocatore e potrebbe fare grandi cose se venisse alla Roma. Ma quello che conta poi è il verdetto del campo. E’ inutile fissare degli obiettivi precisi finché non si gioca".