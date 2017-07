Maxime Gonalons, neo acquisto della Roma, è pronto a lanciare la sfida alla Juventus. Nella sua prima intervista concessa a Roma TV ha detto: "Sono molto orgoglioso, è uno dei migliori club italiani, è una cosa importante. Sono fiero e riconoscente verso chi mi ha preceduto, voglio vincere titoli e mostrare di che pasta sono fatto. Cosa mi ha convinto a venire? Tutto quello che gira intorno al club, ho affrontato questi giocatori in Europa League e mi sono reso conto della qualità della rosa. Questo è quello che mi spinge, così come la voglia di vincere titoli e lottare per lo scudetto. L’idea che mi sono fatto dopo aver incontrato alcune squadre è che il campionato è molto difficile, tecnico e tattico. La Roma è la miglior squadra d’Italia insieme alla Juventus, la Serie A è un campionato che fa per me. E voglio lottare per lo scudetto, vincere dei titoli e dimostrare di che pasta sono fatto".