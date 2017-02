Per un certo periodo si è parlato di Cedric Gondo come uno dei possibili prodotti del vivaio della Fiorentina pronto per poter fare il salto in prima squadra. L'attaccante però non ha avuto molta fortuna ed è ora finito all'Asteras Tripolis, squadra che gioca nella Serie A greca. ‘Se sono dispiaciuto per aver salutato definitivamente la Fiorentina? Un po’ sì, non lo nascondo - racconta Gondo a Viola Week, l'inserto de La Nazione - E’ impossibile dimenticare Firenze: sono cresciuto per tanti anni lì ed ho lasciato molte persone amiche. So bene, però, che nello sport che faccio eventi così fanno parte di una carriera. Mi piacerebbe poter avere in futuro un’altra occasione da parte della Fiorentina. E’ giusto che il club viola possa ricevere da me sul campo lo stesso affetto che mi ha dimostrato per tanti anni’.