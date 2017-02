Stasera Gonzalo Rodriguez tornerà a guidare la Fiorentina dalla difesa, dopo le assenze con Genoa e Pescara. Ma il suo futuro è sempre meno viola e sempre più incerto visto che il rinnovo del contratto pare proprio che non arriverà, a meno che una delle parti non faccia un passo verso l'altra. Non mancano le pretendenti per l'attuale capitano della Fiorentina che prima di tornare in Argentina vuole giocarsi un ultimo anno in Europa e su di lui ci sono le milanesi e proprio la Roma che sta già cercando un sostituto di Manolas per la prossima stagione.