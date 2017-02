Tantissime squadre lo vogliono, non la Fiorentina che non sta facendo passi avanti per prolungargli un contratto in scadenza a fine stagione. Gonzalo Rodriguez si sta guardando attorno e nonostante l'interesse di Inter, Milan e Roma, ad oggi è la Sampdoria la squadra in vantaggio per accaparrarsi a parametro zero l'attuale capitano viola il cui rapporto con Daniele Pradè, approdato proprio in blucerchiato, resta ottimo.