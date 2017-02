Presente nell'Ospedale pediatrico Meyer per un evento dedicato ai bambini e alle loro famiglie per celebrare l'anniversario della struttura, il capitano della Fiorentina Gonzalo Rodriguez ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa: "E' il periodo più duro da quando sono a Firenze. Non troviamo una spiegazione, siamo dispiaciuti per i tifosi che fanno tanti sacrifici per venire allo stadio. Il Borussia ha segnato nel momento giusto, a fine primo tempo e ad inizio ripresa. Il calcio è così, difficile trovare spiegazioni. Adesso dobbiamo rialzare la testa, io ho grande fiducia nei mie compagni. Fine di un ciclo? Non credo in questa cose, abbiamo grandissimi giocatori.



Rinnovo? Penso solo alla squadra ed al presente, non devo essere egoista. Sono il capitano e devo aiutare questa squadra. I responsabili sono tutti, non solo l'allenatore. Siamo con il mister, lunedì dobbiamo dimostrare personalità in un momento duro e andare avanti.



Torino? Dobbiamo solo guardare avanti e lasciare la sconfitta con il BMG alle spalle. Vogliamo vincere davanti ai nostri tifosi, sarà una sfida durissima contro una squadra tosta.



Fiducia a Sousa? Deve rispondere la società.



Europa? E' difficile, ma non dipende solo da noi. Il primo obiettivo è vincere lunedì, sarà la gara più difficile della stagione. Forse abbiamo sofferto il doppio impegno europeo, adesso siamo concentrati interamente sul campionato".