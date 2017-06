Gonzalo Rodriguez ha parlato a Radio Continental del suo futuro, che sarà lontano da Firenze: ''Sarei rimasto volentieri alla Fiorentina. A Firenze stavo molto bene, così come la mia famiglia. Ho avuto problemi con una persona dentro il club, era il momento giusto per andare via. Argentina? Sì mi piacerebbe giocarci di nuovo, ma per adesso aspetto perché in Europa il mercato entra nel vivo''.