Gonzalo Rodriguez e un rinnovo che non arriva. Le parti sono lontane, ormai è risaputo da settimane, e se il capitano della Fiorentina non dovesse rinnovare entro gennaio potrebbe non essere esclusa una sua partenza nel mercato invernale. Questa l'ipotesi ventilata anche da La Nazione questa mattina in edicola. L'eventualità della cessione, secondo il quotidiano, deve essere presa in considerazione per evitare di perdere il giocatore a zero euro. Da capire, poi, nel mese di gennaio se davvero la Fiorentina possa ragionare così o meno