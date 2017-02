Un'occasione di mercato non da poco. Leon Goretzka è un'idea della Juventus e di tanti club europei che guardano al suo contratto come un autentico assist: centrocampista centrale di qualità, classe '95, da tempo nel giro della nazionale tedesca, Goretzka ha il contratto a scadenza nel giugno del 2018 con lo Schalke 04 che lo ha valorizzato in questi anni. E non ha l'accordo per rinnovare, ecco perché la Juve ci sta pensando per prenotarlo in vista del 2018.



SUBITO DRIBBLING - Intervistato negli ultimi giorni da Kicker, Goretzka non ha chiuso a una domanda sulla Juventus, scegliendo un dribbling nelle sue dichiarazioni: "La Juventus? E' ancora troppo presto per pensare a queste cose. Devo concentrarmi sul campo e sulle sfide con lo Schalke, è questo il mio pensiero", le parole di Goretzka. Con un futuro ancora tutto da scrivere...