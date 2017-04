Mario Gotze è ancora alle prese con la malattia che colpisce il suo metabolismo energetico e non sarà a disposizione dle Borussia Dortmund ancora a lungo. L'attaccante tedesco non solo non era a disposizione nella gara di Champions League contro il Monaco in cui il club tedesco è stato lo spiacevole protagonista di un attentato che ha poi costretto la Uefa a rinviare la gara, ma non era nemmeno in Germania.



Gotze è infatti stato intercettato a Dusseldorf in compagnia della sua splendida fidanzata Ann Kathrin Brömmel, mentre si imbarcavano su un volo diretto a Dubai. Tutto secondo copione perchè la società, su consiglio dei medici, ha deciso di mettere il giocatore a riposo assoluto accanto alla splendida fidanzata che potrete ammirare nella nostra gallery cliccando sulla foto in alto.