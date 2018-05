Come ogni anno, anche questo 4 maggio il popolo granata si è ritrovato a Superga per ricordare il Grande Torino. Sono ormai passati 69 anni da quella tragedia che spazzò via una delle squadre più forti dell'epoca, eppure nei cuori dei tifosi granata il ricordo è ancora vivo.



Alla commemorazione di quest'anno erano presenti, oltre a circa 2.000 tifosi, l'intera squadra del Torino e alcuni ex giocatori come Roberto Mussi e Claudio Sala. Al termine della funzione religiosa, il capitano Andrea Belotti ha letto i nomi dei trentuno caduti tra la commozione generale. Tra i presenti a Superga questo pomeriggio c'erano anche i figli di Franco Ossola e Guglielmo Gabetto, due dei campioni del Grande Torino.